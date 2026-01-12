Pisacane a Dazn | Amarezza e rammarico risultato pesante Partita che ci farà crescere

Dopo la sconfitta contro il Genoa, Vincenzo Pisacane ha espresso amarezza e rammarico per il risultato pesante. Il tecnico del Cagliari ha sottolineato come questa partita rappresenti un’occasione di crescita per la squadra, nonostante le difficoltà affrontate. Le sue parole riflettono un atteggiamento equilibrato, concentrato sugli aspetti da migliorare e sulla volontà di ripartire con determinazione.

. Le sue parole dopo Genoa Cagliari Al termine di Genoa Cagliari, il tecnico dei sardi, Vincenzo Pisacane, ha commentato così la sconfitta rimediata in campionato ai microfoni di Dazn. PAROLE – «Più che rammarico per i primi minuti, c’è rammarico perché nella . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

