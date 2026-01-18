Trovato un cadavere nella ditta del marito di Federica Torzullo scomparsa l' 8 gennaio da Anguillara L' uomo si trova ora in caserma

Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo dall'8 gennaio scorso. Domenica mattina i carabinieri hanno scoperto un cadavere sepolto nella sede operativa della ditta del marito Claudio Carlomagno in via Comunale San Francesco, non lontano dalla villetta della coppia in via Costantino, alle porte di Anguillara: potrebbe trattarsi della moglie. Durante gli scavi alla ricerca del corpo, è stata vista «una mano che spunta da un cumulo di detriti». Il marito di Federica è stato condotto negli uffici della stazione dei carabinieri di Anguillara subito dopo l'individuazione del corpo nel complesso della sua ditta che dovrebbe appartenere alla moglie.

