Il cadavere di un uomo è stato trovato lungo la Statale 16 | è giallo
Nella zona tra Serracapriola e San Severo, lungo la Statale 16, è stato rinvenuto il corpo di un uomo non identificato. La scoperta ha suscitato interesse tra le autorità e le forze dell’ordine, che stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze del decesso. Al momento, non ci sono dettagli certi sulla causa o sull’identità della vittima. La vicenda resta sotto approfondimento.
Il cadavere di un uomo non ancora identificato è stato trovato lungo la Statale 16, tra Serracapriola e San Severo (Foggia). Il corpo è stato rinvenuto all'altezza del chilometro 615, a breve distanza dai binari della ferrovia.Gli accertamenti sul postoIl corpo è stato notato dall'autista di un.🔗 Leggi su Today.it
