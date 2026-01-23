Domenica 25 gennaio, alle ore 10.30, presso il Giardino dei Caduti e Dispersi in Russia a Roma, il vice presidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli, parteciperà all’83º anniversario della Battaglia di Nikolajewka. L’evento, alla sua 26ª edizione, rende omaggio ai caduti e ai dispersi in Russia durante la Seconda guerra mondiale, mantenendo vivo il ricordo di un momento storico di grande rilievo.

ROMA – Domenica 25 gennaio, a partire dalle ore 10.30, presso il Giardino dei Caduti e Dispersi in Russia, a Roma, il vice presidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli (foto), partecipera’ alla Cerimonia in occasione dell’83esimo anniversario della Battaglia di Nikolajewka – 26esima edizione della Cerimonia in ricordo dei Caduti e Dispersi in Russia. La battaglia si svolse il 26 gennaio 1943 nei pressi del villaggio di Nikolajewka (oggi Livenka, oblast’ di Belgorod, nell’odierna Russia) durante la ritirata dell’Armata Italiana in Russia dal fronte orientale ed è oggi considerata il momento culminante dell’eroismo alpino durante la campagna di Russia, simbolo di coraggio, disciplina e spirito di corpo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Rampelli a cerimonia per 83esimo anniversario della Battaglia di Nikolajewka

Gli alpini celebrano l'83esimo anniversario della battaglia di NikolajevkaIl 17 gennaio, la Sezione Ana di Pordenone ricorda l’83º anniversario della Battaglia di Nikolajevka, evento storico importante per gli alpini.

Leggi anche: 50° anniversario della legge sull’ordinamento penitenziario, partecipa Rampelli

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Marsilio, Magnacca e Rampelli a Chieti per parlare di partecipazione e lavoratori; FDI - FRATELLI D'ITALIA: ACCA LARENZIA, RUSPANDINI (FDI): DA SCANZI FIGURACCIA DELIRANTE SU RAMPELLI.

CAMERA DEI DEPUTATI: «RAMPELLI ALL’83° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI NIKOLAJEWKA, CERIMONIA PER I CADUTI E DISPERSI IN RUSSIA»Domenica 25 gennaio, alle ore 10.30, presso il Giardino dei Caduti e Dispersi in Russia, a Roma, il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, partecipa ... agenziagiornalisticaopinione.it

Acca Larentia, commemorazione a Roma con Rocca e RampelliA Roma si è svolta la commemorazione per il 48esimo anniversario della strage di Acca Larentia, con la deposizione di una corona di fiori da parte del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e ... tg24.sky.it

In mattinata la cerimonia più istituzionale alla presenza del governatore del Lazio Rocca e del vicepresidente della Camera Rampelli, nel pomeriggio attesi un migliaio di militanti con il loro corredo di saluti romani e rito del "Presente". Gioventù nazionale den - facebook.com facebook