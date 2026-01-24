Gaza continua a rappresentare una sfida complessa per la stabilità regionale. La possibilità di sbloccare il Board of Peace passa anche attraverso un appoggio esterno, con l’Unione Europea che valuta strategie e coinvolgimenti internazionali. Mentre l’attenzione globale si concentra su questa crisi, l’Italia, sotto la guida di Giorgia Meloni, si prepara a prendere decisioni importanti per favorire una soluzione diplomatica duratura.

BRUXELLES Sull’uscio, finché si può. Ovvero fino a quando Donald Trump terrà aperta la porta. Giorgia Meloni sa che l’Italia dovrà prendere presto una decisione. Entrare o no nel Board per la pace a Gaza? Da spilla da appuntare al petto la membership dell’organismo internazionale battezzato dal presidente americano è diventata fonte di imbarazzi e crucci politici in Europa. Specie dopo la photo opportunity di Davos e l’invito, accettato di buon grado, ad autocrati come Putin e Lukashenko. Spalla a spalla al cancelliere tedesco Friedrich Merz, tra gli stucchi di Villa Doria Pamphilj, ieri la premier ha ripetuto quanto anticipato per le vie brevi a Trump in una telefonata mercoledì sera. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Gaza, l?idea per sbloccare il board of Peace: ?appoggio esterno? dei Paesi Ue

Gaza, oggi l’annuncio dei 15 paesi del Board of Peace. C’è anche l’ItaliaOggi si annuncia la costituzione del Board of Peace, un organismo internazionale volto a promuovere la stabilità nella regione di Gaza.

Gaza, Trump e Paesi membri firmano a Davos la creazione del 'Board of Peace'Al Forum di Davos, Donald Trump e i leader dei Paesi membri hanno firmato la creazione del ‘Board of Peace’ per Gaza, un organismo internazionale riconosciuto.

