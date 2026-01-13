Gaza oggi l’annuncio dei 15 paesi del Board of Peace C’è anche l’Italia
Oggi si annuncia la costituzione del Board of Peace, un organismo internazionale volto a promuovere la stabilità nella regione di Gaza. Tra i 15 paesi membri figura anche l’Italia, come comunicato nelle ultime ore. Donald Trump ha dichiarato domenica dall'Air Force One che il Consiglio è in fase di formazione, segnando un passo importante nel processo di dialogo e collaborazione internazionale per la pace.
«Il Consiglio della pace è in fase di formazione», ha detto Donald Trump domenica dall'Air Force One. «I più importanti leader delle più importanti nazioni del mondo», ha aggiunto
