Gaza oggi l’annuncio dei 15 paesi del Board of Peace C’è anche l’Italia

Oggi si annuncia la costituzione del Board of Peace, un organismo internazionale volto a promuovere la stabilità nella regione di Gaza. Tra i 15 paesi membri figura anche l’Italia, come comunicato nelle ultime ore. Donald Trump ha dichiarato domenica dall'Air Force One che il Consiglio è in fase di formazione, segnando un passo importante nel processo di dialogo e collaborazione internazionale per la pace.

«Il Consiglio della pace è in fase di formazione», ha detto Donald Trump domenica dall’Air Force One. «I più importanti leader delle più importanti nazioni del mondo», ha aggiunto senza . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

