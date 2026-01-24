Garlasco una settimana che riapre tutto | Sempio Stasi e i nuovi nodi dell’inchiesta

A Garlasco, dopo una settimana di riaperture e sviluppi, si tornano a discutere questioni legate a Sempio, Stasi e ai nuovi nodi dell’inchiesta. Il caso rimane al centro dell’attenzione pubblica, evidenziando ancora una volta le complicazioni e le sfide legate a questa vicenda giudiziaria, che continua a suscitare interesse e riflessione nella comunità e oltre.

Il caso di Garlasco non smette di riaffacciarsi nel dibattito pubblico con la forza di una ferita mai davvero chiusa. A quasi vent'anni dall'omicidio di Chiara Poggi, la settimana appena trascorsa ha concentrato una serie di sviluppi che hanno riportato l'inchiesta al centro dell'attenzione, alimentando dubbi, riletture e nuove aspettative giudiziarie. Quello che per lungo tempo era apparso come un capitolo archiviato continua invece a mostrarsi come una storia incompleta, attraversata da snodi irrisolti e domande rimaste senza una risposta condivisa. L'ipotesi di un processo e il ruolo di Sempio. Delitto Garlasco, 5 istanze in 5 anni della difesa Stasi a Venditti per le carte dell'inchiesta su Sempio "Si scopre e per Sempio finisce tutto". Garlasco, svolta dall'Estathé bevuto da Stasi la sera dell'omicidio. L'indagine sulla morte di Chiara Poggi si concentra ora sul momento in cui Alberto Stasi avrebbe consumato un Estathé, ritrovato tra i rifiuti della villetta di Garlasco. Delitto di Garlasco, riunione romana per Andrea Sempio e i suoi legali. Garlasco, una settimana che stringe il cerchio: impronte, DNA fragile, un video chiave e sedici minuti che riaprono tutto. Garlasco, la previsione di Garofano sul movente di Alberto Stasi 18 anni dopo: Nuovo incidente probatorio. Garlasco in Tv, Infante annuncia: Spartiacque importante. La sigaretta del killer che ribalta le indagini. Garlasco – L'aggressione di Chiara Poggi in cucina, l'ipotesi della parte…. Garlasco, una settimana che stringe il cerchio: impronte, DNA fragile, un video chiave e sedici minuti che riaprono tutto. Sette giorni decisivi sul delitto di Garlasco: nuove impronte, DNA contestato, un video ignorato e la ricostruzione dei 16 minuti che ribalta l'indagine. Garlasco, una settimana cruciale: nuove impronte, vecchi errori e una testimonianza che torna al centro della scena. Settimana decisiva sul caso Garlasco: nuove impronte, ipotesi di nuovi indagati, errori nelle prime indagini e Andrea Sempio ospite a Verissimo. Questa storia di Garlasco un giorno entrerà nei manuali di Psicologia. Vedo persone (giornalisti, soprattutto) deformate da una specie di febbre, di fissazione, persone convinte di possedere una sorta di superiorità cognitiva. LORO vedono, LORO sanno. Brindisi, Panicucci, Cavallaro, Brindani, Perri, Rinaldi, Zanella…. Questa storia di Garlasco un giorno entrerà nei manuali di psicologia. Vedo persone (giornalisti, soprattutto) deformate da una specie di febbre, di fissazione, persone convinte di possedere una

