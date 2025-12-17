Si scopre e per Sempio finisce tutto Garlasco svolta dall’Estathé bevuto da Stasi la sera dell’omicidio

L’indagine sulla morte di Chiara Poggi si concentra ora sul momento in cui Alberto Stasi avrebbe consumato un Estathé, ritrovato tra i rifiuti della villetta di Garlasco. Questa scoperta potrebbe essere determinante per fare chiarezza su una delle vicende giudiziarie più controverse degli ultimi anni.

Capire quando Alberto Stasi ha bevuto l’Estathé ritrovato nella spazzatura della villetta di Garlasco il giorno dell’omicidio di Chiara Poggi potrebbe rappresentare il punto di svolta decisivo di una delle vicende giudiziarie più discusse degli ultimi anni. È su questo dettaglio apparentemente marginale che, secondo molti osservatori, potrebbe giocarsi la chiusura definitiva delle indagini su Andrea Sempio, oggi indagato. Un dettaglio che assume un peso enorme perché si inserisce in una delle poche certezze del caso: Stasi è stato condannato in via definitiva per l’assassinio della fidanzata, ma ha sempre sostenuto una versione dei fatti che oggi torna sotto la lente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Garlasco e la svolta sullo scontrino di Andrea Sempio, testimone smonta l'alibi e rivela tutto agli inquirenti

Leggi anche: Garlasco, clamorosa svolta: Andrea Sempio misurato in clinica, perché ora cambia tutto nel caso Poggi

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Alla fine non mi ha preso Solo chi guarda i film horror può confermare che è così

Sempio: "Festini scoperti da Chiara al Santuario... tutte grosse suggestioni" - Le ipotesi di festini o altro scoperti da Chiara Poggi al Santuario della Bozzola "mi sembrano tutte grosse suggestioni". tgcom24.mediaset.it

"Ah, eccolo...". Vittorio Brumotti scomparso dalla tv dopo Striscia la notizia, poi si scopre dove lavora oggi - facebook.com facebook