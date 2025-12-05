Delitto Garlasco 5 istanze in 5 anni della difesa Stasi a Venditti per le carte dell’inchiesta su Sempio

Né Alberto Stasi né la madre avrebbero avuto diritto alle carte dell’inchiesta su Andrea Sempio per il delitto di Garlasco, perché non erano “‘parte’ in senso tecnico” del procedimento, né avrebbero potuto definirsi “persona offesa o danneggiata”. Lo scriveva il gip di Pavia, Fabio Lambertucci, il 23 marzo 2017, in una nota a margine nel provvedimento con cui archiviava la prima accusa di omicidio nei confronti dell’allora 29enne di Voghera. Queste parole tornano d’attualità in queste settimane, a pochi giorni dall’udienza dell’incidente probatorio nella nuova inchiesta su Sempio in cui si discuteranno i risultati della nuova perizia genetica sulle tracce biologiche sulla scena del crimine e sul corpo della vittima. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Delitto Garlasco, 5 istanze in 5 anni della difesa Stasi a Venditti per le carte dell’inchiesta su Sempio

