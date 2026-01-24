Domani sera si sfideranno Roma e Milan in un incontro di grande rilevanza per la stagione. Daniele Garbo ha commentato il match ai microfoni di TMW Radio, sottolineando come una vittoria dei giallorossi possa aprire nuovi scenari nel campionato. Un appuntamento importante che potrebbe influenzare le prospettive di entrambe le squadre, offrendo spunti di riflessione sulla corsa allo scudetto.

Si prospetta una domenica spumeggiante in Serie A. Oltre alla sfida tra Juventus e Napoli, in programma domani alle ore 18:00, ad infiammare la serata ci penserà Roma-Milan. Le due squadra, attualmente in lotta scudetto, si affrontano in un match davvero importante. Il Milan di Massimiliano Allegri è in cerca di una vittoria per mantenere 3 punti di distacco dall'Inter, mentre la Roma di Gasperini vuole avvicinarsi ai rossoneri, attualmente a quota 46 punti. A parlare del match è stato Daniele Garbo ai microfoni di TMW Radio. Ecco, di seguito, le sue parole: LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, fatta per Maignan! Moretto: “Rinnoverà fino al 2031 a. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Capello: "Il Milan non ha un Lautaro e si vede. Ma se Allegri vince a Roma..."Il Milan affronta le sfide della stagione senza un attaccante alla Lautaro, evidenziando alcune lacune in fase realizzativa.

Garbo: Se la Roma vince con il Milan, si aprono orizzonti impensabili per GasperiniDaniele Garbo è intervenuto a TMW Radio e ha detto la sua anche su Roma-Milan. Ecco le sue parole: Se la Roma vince con il Milan, si aprono orizzonti impensabili per Gasperini. II ... milannews.it

