Garbo | Questa Serie A è la più modesta che io ricordi Il Milan contro la Roma …

Pianetamilan.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan, il giornalista Daniele Garbo ha parlato della lotta scudetto in Serie A e delle rinnovate ambizioni del club rossonero dopo il successo contro la Roma. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di TMW Radio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

garbo questa serie a 232 la pi249 modesta che io ricordi il milan contro la roma 8230

© Pianetamilan.it - Garbo: “Questa Serie A è la più modesta che io ricordi. Il Milan contro la Roma …”

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Garbo Serie 232 Pi249