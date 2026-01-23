Il Milan affronta le sfide della stagione senza un attaccante alla Lautaro, evidenziando alcune lacune in fase realizzativa. Intanto, la sfida tra Roma e Juventus si avvicina, con Allegri che, nel suo ruolo di doppio ex, si prepara a una partita cruciale. Parlando di Champions, il tecnico preferisce mantenere un profilo basso, sottolineando l'importanza di concentrarsi sulla gara senza eccessivi proclami.

S ognare si può. Il Milan è a tre punti dall’Inter e ha un discreto vantaggio sulla Juventus quinta in classifica (+7). Massimiliano Allegri continua a parlare di obiettivo Champions, anche per proteggere l’ambiente dall’eccessiva esaltazione, ma la classifica dice che il Diavolo è lì, a un tiro di schioppo dalla vetta. "Ma è normale che Max giochi a nascondino: è troppo esperto per non conoscere i rischi di pronunciare la parola scudetto in pubblico. Quando sali molto in alto, se smetti di volare e cadi puoi farti pure più male. E allora sta bello accucciato e parla di tabelle, fa i calcoli", spiega sorridendo Fabio Capello, uno che alle vertigini dell’alta classifica ci ha fatto il callo per anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Capello: "Il Milan non ha un Lautaro e si vede. Ma se Allegri vince a Roma..."

Leggi anche: Capello: "Allegri ha reso da scudetto un Milan sparpagliato. Ma manca il centravanti... "

Milan, Capello: “Allegri, a Firenze turnover esagerato. Ma se resti passivo, prima o poi prendi gol”Fabio Capello commenta il pareggio tra Milan e Fiorentina, sottolineando l'importanza di mantenere un equilibrio tra rotazioni e solidità difensiva.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Capello: Pulisic, certe cose in area se le poteva permettere solo Ronaldo...; Capello punge Pulisic dopo la Fiorentina: Solo Ronaldo faceva certe cose, poi la critica al Milan; Capello: Il Milan non ha un Lautaro e si vede. Ma se Allegri vince a Roma...; Milan-Lecce: Allegri punta al record di imbattibilità di Capello.

Tassotti: Se rimarrà attaccato, il Milan può vincere lo scudetto. Allegri tra Sacchi e CapelloIl Milan mi è piaciuto, poteva fare gol a ogni azione. Il portiere del Lecce è stato il migliore in campo. Nella parte finale si capiva. tuttomercatoweb.com

Tassotti su Allegri: Una via di mezzo tra Sacchi e Capello: un allenatore pratico, ma a cui piace il bel giocoMauro Tassotti, ex terzino rossonero, è intervenuto a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 e ha parlato anche di Max Allegri e del suo Milan. Ecco le sue parole riportate ... milannews.it

#Milan, senti #Tassotti: " #Allegri è un mix tra #Sacchi e #Capello: allenatore pratico a cui piace il bel gioco" #SerieA #SempreMilan x.com

Milan, Allegri come Capello: eguagliato il record del 1992-93 https://www.calciostyle.it/serie-a/milan-allegri-come-capello-eguagliato-il-record-del-1992-93fsp_sid=1923589 di Pietro Sciamplicotti - facebook.com facebook