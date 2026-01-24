Gabriel Garko ha commentato le scene di sesso della nuova fiction

Dal 30 gennaio 2026 Gabriel Garko torna in prima serata su Canale 5 con Colpa dei sensi, la nuova fiction diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, e lo fa parlando senza (troppi) filtri di eros, pudore e desiderio. In un’intervista rilasciata a la Repubblica, l’attore riflette sul suo eterno ruolo da amante e sulle scene di sesso, ammettendo che nella serie ce n’è una particolarmente intensa: “Spero non l’abbiano tagliata”. Repubblica spiega che nella fiction ambientata ad Ancona Garko interpreta Davide un uomo che ritrova l’amore di gioventù, Laura, interpretato da Anna Safroncik. Lei è sposata con un uomo influente e ricchissimo, Enrico, e per gran parte della prima puntata resiste al bel Garko, poi la passione esplode in modo improvviso. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Gabriel Garko sulle scene di sesso di Colpa dei sensi: “Ce n’è una fortissima, spero non l’abbiano tagliata”

