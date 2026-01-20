Gabriel Garko hot in Colpa dei Sensi | Sono stato col sedere di fuori davanti a tutta la troupe spero non sia stata tagliata la scena

Quello di Gabriel Garko è oggi un personaggio diverso dal passato, quando le copertine e le paparazzate con la presunta fiamma di turno erano quasi all’ordine del giorno. Dopo il coming out, giocoforza, molto è cambiato, nel pubblico e nel privato, eccetto che sul set: l’attore ha sempre il ruolo del bello e irresistibile, possibilmente dell’amante, che fa crollare le certezze della protagonista. Non farà eccezione in Colpa dei Sensi, la nuova serie di Canale 5 ( al via venerdì 30 gennaio in prima serata ) che lo vedrà al fianco di Anna Safroncik. Promette di non essersi risparmiato nell’interpretare Davide, protagonista di “ una bella scena d’amore appassionata. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

