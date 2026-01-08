Manuela Arcuri compie 49 anni il flirt con Garko il no di Troisi il divorzio | Con Coco grande passione Montano una dolce storia d' amore I calendari non li rifarei

Manuela Arcuri, attrice italiana di Anagni, compie 49 anni. Nel corso della sua carriera ha vissuto momenti significativi, tra flirt pubblici, rifiuti e cambiamenti personali. Nonostante il tempo sembri essersi fermato, la sua esperienza professionale e privata continua a suscitare interesse e curiosità, riflettendo un percorso ricco di sfumature e di storie che hanno segnato il suo cammino.

Manuela Arcuri spegne 49 candeline. L'attrice di Anagni si avvicina al traguardo dei cinquant'anni anche se il tempo sembra essersi fermato. Sorella minore dell'attore Sergio Arcuri,.

