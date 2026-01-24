Gabriel Garko e l'amore | Sto con una persona da quattro anni non è dell’ambiente Viviamo insieme

Gabriel Garko ha condiviso alcuni aspetti della sua vita privata, parlando del suo rapporto di quattro anni con una persona non appartenente al mondo dello spettacolo, con cui condivide la quotidianità. In un’intervista sincera, l’attore riflette anche sulle sfide legate al coming out e al percorso di autenticità, evidenziando l’importanza di vivere la propria verità con serenità e rispetto.

Gabriel Garko si racconta a cuore aperto. Dal legame solido che vive lontano dai riflettori al peso del passato: "Fino a quando esisterà il coming out, non saremo realmente liberi. Oggi vivo con un compagno e nessuno sa nulla, mi sono tolto lo scafandro".🔗 Leggi su Fanpage.it

