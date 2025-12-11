Furto con strappo in pieno centro | la Polizia arresta un uomo grazie all’intervento di due giovani camerieri
Un furto con strappo è stato sventato ieri sera in Piazza Grande ad Arezzo, grazie all’intervento tempestivo di due giovani camerieri e all’intervento rapido della Polizia di Stato. L’autore, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato sul posto.
Una donna è stata vittima di un furto con strappo ieri sera in Piazza Grande ad Arezzo. Grazie al tempestivo intervento di due giovani camerieri e all’arrivo rapido della Polizia di Stato, l’autore – un uomo italiano già noto alle forze dell’ordine – è stato bloccato e arrestato in flagranza. Convalidato l’arresto, il giudice ha disposto gli arresti domiciliari e il foglio di via dal comune. Un furto con strappo avvenuto nella serata di ieri nel cuore di Arezzo si è concluso con l’arresto in flagranza dell’autore, grazie all’intervento tempestivo della Polizia di Stato e al coraggioso contributo di due giovani camerieri che hanno assistito alla scena. 🔗 Leggi su Lortica.it
