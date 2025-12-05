Folle fuga contromano dopo il furto | ladri si schiantano contro i carabinieri

Ilrestodelcarlino.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tolentino, 5 dicembre 2025 –  Intercettati dopo il furto in un’abitazione, si sono dati alla fuga, con una folle corsa (anche contromano) in auto. Una corsa finita con uno schianto contro una macchina dei carabinieri. E dopo l’urto, c’è stata la fuga a piedi: ora è caccia ai ladri. Una scena da film quella che si è verificata oggi, poco prima delle 20.30, a Tolentino. In seguito a un furto in abitazione avvenuto a Caldarola, una pattuglia dei carabinieri è riuscita a rintracciare un’auto sospetta, una Volvo. Negli ultimi tempi infatti nel territorio sono stati messi a segno colpi a raffica, in particolare nelle case. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

