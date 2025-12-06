Folle fuga contromano dopo il furto I ladri si schiantano contro i carabinieri

L’inseguimento si conclude con un incidente stradale. E ora è caccia ai ladri. Una scena da film quella che si è verificata ieri sera, poco prima delle 20.30, a Tolentino. In seguito a un furto in abitazione avvenuto a Caldarola, una pattuglia dei carabinieri è riuscita a rintracciare un’auto sospetta, una Volvo. Negli ultimi tempi infatti nel territorio sono stati messi a segno colpi a raffica, in particolare nelle case. E le forze dell’ordine, mentre stavano effettuando un servizio di pattugliamento, si sono accorte dalla targa che si trattava di un’auto già segnalata. Un mezzo che negli ultimi giorni si aggirava spesso in queste zone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Folle fuga contromano dopo il furto. I ladri si schiantano contro i carabinieri

