Dopo i funerali di Tony Dallara, avvenuti alcuni giorni fa, la moglie Patrizia ha condiviso pubblicamente il motivo della scelta della bara blu. L’intervista è stata trasmessa nel programma La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo, offrendo spunti sulla vita e i ricordi dell’artista. Un momento di riflessione che ha permesso di conoscere meglio la figura di Dallara e il suo legame con la famiglia.

A distanza di alcuni giorni dai funerali di Tony Dallara, la moglie Patrizia ha voluto ricordare pubblicamente il marito nel salotto televisivo de La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo. Un racconto che ha ripercorso la loro lunga storia d’amore e il dolore ancora difficile da elaborare per una perdita così improvvisa. Durante l’intervista, Patrizia ha affrontato anche un tema che ha suscitato curiosità e commenti il giorno delle esequie: la bara di colore blu che conteneva le spoglie del cantante. Una scelta insolita per i canoni tradizionali dei funerali italiani, che ha colpitoi presenti e chi ha seguito la cerimonia. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Funerali Tony Dallara, perché la bara era blu: la moglie Patrizia svela il motivo

