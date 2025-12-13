berlino manda i suoi soldati in polonia per fortificazioni trincee filo spinato e barriere anti carro

Berlino intensifica la sua presenza militare ai confini orientali, inviando truppe in Polonia per rafforzare le difese contro potenziali minacce provenienti dalla Bielorussia e da Kaliningrad. Le operazioni includono la costruzione di trincee, barriere e installazioni difensive, segnando un ulteriore passo nella crescente attenzione della Germania verso la sicurezza nella regione.

Berlino, 13 dicembre 2025 – Berlino sempre più protagonista delle manovre anti-Russia. L’ultima notizia in ordine di tempo è che la Germania invierà soldati in Polonia per aiutare il rafforzamento dei confine di Varsavia con la Bielorussia e l'enclave russa di Kaliningrad. Lo ha dichiarato un portavoce del ministero della Difesa di Berlino, secondo il quale il compito dei militari tedeschi consisterà per lo più in "attività di ingegneria" come "la costruzione di fortificazioni, lo scavo di trincee, la posa di filo spinato o l'erezione di barriere anticarro”. In sostanza sarà eretto un argine in un’area che è particolarmente sensibile anche per la presenza del corridoio di Suwalki, ovvero quella stretta striscia di terra strategica di circa 100 km sul confine tra Polonia e Lituania, che separa la Russia (attraverso appunto la sua exclave di Kaliningrad) dalla Bielorussia, ed è vitale per la Nato come punto di connessione terrestre con i paesi baltici. Quotidiano.net

Soldati in strada e tiratori scelti sui tetti. A Berlino si simulano manovre di guerra - Il quartiere governativo di Berlino è sotto attacco da parte di formazioni irregolari e il cancelliere Friedrich Merz deve essere messo in salvo coi ministri. ilgiornale.it

L'inviato Usa incontrerà questo fine settimana a Berlino i leader europei e il presidente ucraino, mentre la Casa Bianca spinge per un accordo che ponga fine alla guerra con la Russia entro la fine dell'anno. https://shorturl.at/jEPnp - facebook.com facebook