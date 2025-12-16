Il geniaccio della nona arte che inventò il tedeschese

Bonvi, il visionario della nona arte, ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo del fumetto con personaggi come Sturmtruppen, Nick Carter e Cattivik. La sua creatività e il suo talento lo hanno reso un'icona, e la sua scomparsa prematura rappresenta una grande perdita per il panorama culturale italiano.

ici Bonvi e pensi subito alle Sturmtruppen, a Nick Carter, a Cattivik. Personaggi indimenticabili, creati da un autentico genio del fumetto dagli occhi azzurri e i capelli biondi, scomparso ahinoi - troppo presto. Era il 10 dicembre di trent'anni fa quando viene investito da un automobilista ubriaco. Si stava recando alla trasmissione Roxy Bar, condotta dall'amico Red Ronnie, per mettere all'asta alcuni disegni e raccogliere fondi destinati a un altro artista del fumetto a lui molto caro, malato di tumore: Roberto Raviola, in arte Magnus. Perché Bonvi era un uomo generoso e altruista. Poco tempo prima aveva regalato al regista Guido De Maria le pellicole dei cartoni animati di Nick Carter, e in passato aveva ceduto il personaggio Cattivik al fumettista Silver, suo aiutante per molti anni. Ilgiornale.it

