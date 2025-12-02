Abf premia il merito | consegnate le borse di studio per l’anno scolastico 2024 2025

Bergamo. Nella mattinata di lunedì 1° dicembre si è tenuta, nella sede di Bergamo di Azienda Bergamasca Formazione ( Abf ), la cerimonia di consegna delle borse di studio per l’anno scolastico 20242025. Un appuntamento ormai consolidato per valorizzare l’impegno degli studenti e il significato della formazione professionale come percorso di crescita personale, tecnica e relazionale. I riconoscimenti sono stati assegnati ad Awa Aw Ndeye, Alice Ceresoli, Ingrid Ghilardi e Tommaso Strangio, diplomati del quinto anno del corso di Tecnico dei servizi di enogastronomia, che si sono distinti per i risultati eccellenti raggiunti all’esame di stato e per la determinazione mostrata durante l’intero percorso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Contenuti che potrebbero interessarti

A Sanza l’edizione 2025 del Premio Mentes Premiare il merito e le eccellenze. Il Comune di Sanza premia le eccellenze della comunità, speranza per il futuro; premia coloro che hanno contribuito alla crescita culturale della comunità; premia gli esempi da se - facebook.com Vai su Facebook

Premio al Merito Telmotor: consegnate 12 borse di studio ai figli dei collaboratori e i riconoscimenti del concorso Monolitini - Telmotor premia impegno, creatività e cultura: borse di studio, concorsi per bambini e una nuova biblioteca aziendale per valorizzare le persone e investire nel futuro Si è svolta venerdì 19 settembre ... Come scrive bergamonews.it