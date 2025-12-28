Borse di studio via al pagamento della prima rata

Adisu Umbria ha avviato il pagamento della prima rata delle borse di studio relative all’anno accademico 20252026, per un importo complessivo pari a oltre 9,7 milioni di euro, destinati a migliaia di studenti universitari beneficiari. Le risorse finanziate consentono di dare concreta attuazione al diritto allo studio, sostenendo studenti e famiglie nel percorso universitario, nel rispetto delle tempistiche previste dal bando. "Il pagamento della prima rata delle borse di studio rappresenta un passaggio fondamentale per garantire agli studenti serenità e continuità nel loro percorso formativo – sottolinea l’amministratore unico di ADiSU Umbria, Giacomo Leonelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Borse di studio, via al pagamento della prima rata

