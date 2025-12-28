Borse di studio via al pagamento della prima rata
Adisu Umbria ha avviato il pagamento della prima rata delle borse di studio relative all’anno accademico 20252026, per un importo complessivo pari a oltre 9,7 milioni di euro, destinati a migliaia di studenti universitari beneficiari. Le risorse finanziate consentono di dare concreta attuazione al diritto allo studio, sostenendo studenti e famiglie nel percorso universitario, nel rispetto delle tempistiche previste dal bando. "Il pagamento della prima rata delle borse di studio rappresenta un passaggio fondamentale per garantire agli studenti serenità e continuità nel loro percorso formativo – sottolinea l’amministratore unico di ADiSU Umbria, Giacomo Leonelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Studenti, avviato il pagamento della prima rata delle borse di studio
Leggi anche: Ritardi nelle borse di studio, mensa a pagamento per gli studenti: la denuncia della Flaica
Informazioni sugli atti di pagamento - dicembre 2025; Pagamento I elenco acconti borsa di studio a.a. 2025/2026; Studenti, avviato il pagamento della prima rata delle borse di studio; Università di Perugia, via al pagamento della prima rata delle borse di studio.
Borse di studio Adisu, via al pagamento della prima rata per l'anno 2025/2026 - Adisu Umbria ha avviato il pagamento della prima rata delle borse di studio relative all'anno accademico 2025/2026, per un importo complessivo pari a oltre 9,7 milioni di euro, destinati a migliaia di ... ansa.it
Università di Perugia, via al pagamento della prima rata delle borse di studio - Adisu Umbria ha avviato il pagamento della prima rata delle borse di studio per l’anno accademico 2025/2026, con uno stanziamento complessivo superiore a 9,7 milioni di euro destinato a migliaia di st ... umbria24.it
Università: al via le domande per ottenere la borsa di studio - I siti delle Adsu delle tre università abruzzesi hanno perfezionato la pubblicazione degli avvisi delle borse di studio per l'anno accademico ... ansa.it
Rubate BORSE DI STUDIO dal valore di €1,2 MILIONI
POLLUTRI, CONSEGNATE QUATTRO BORSE DI STUDIO Questa mattina presso il Centro Polifunzionale "Paolo Pepe" si è svolta la consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli che hanno conseguito il diploma nella scuola secondaria di I° e di II° g - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.