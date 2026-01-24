Franzoni, ecco le ultime novità: Zlatan Ibrahimovic è stato avvistato a Kitzbuehel insieme a Arnold Schwarzenegger. Questa volta, lo svedese ha affrontato nuovamente la famosa discesa sulla Streif, come l’anno precedente. Su Instagram, Ibrahimovic ha condiviso un messaggio breve ma significativo:

Zlatan Ibrahimovic e Arnold Schwarzenegger insieme, con il pollice alto davanti all'arrivo della discesa di Kitzbuehel. L'immagine più strana del sabato arriva dalla Streif e aggiunge una tappa al giro d'Europa di Ibra di questi ultimi giorni: è stato al Circolo polare artico, a Londra per il progetto Nba Europe, a Milanello per la visita di Cardinale, ora in Austria, in questa tappa della sua carriera che si è costruito negli ultimi anni: coinvolto nel Milan ma dall'esterno, molto libero di perseverare nelle sue attività personali. Ibra e Schwarzenegger hanno visto da vicino la vittoria di Franzoni, storica per l'Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Franzoni, guarda chi ti ha visto. Ibra a Kitzbuehel con... Schwarzenegger

