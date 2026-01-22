Sci alpino l’Italia sogna con Franzoni a Kitzbuehel | La pista mi piace

Giovanni Franzoni si prepara a gareggiare a Kitzbuehel, un appuntamento importante per lo sci alpino italiano. Dopo il SuperG di Wengen, il giovane atleta dimostra di essere una promessa crescente nel panorama nazionale. La sua passione e determinazione sono al centro di un percorso che potrebbe portarlo a risultati significativi. L’Italia guarda con attenzione alle sue prossime prestazioni sulla celebre pista austriaca.

La carriera di Giovanni Franzoni sembra già arrivata a un punto di svolta. Il SuperG di Wengen è terminato con una vittoria clamorosa per lo sciatore italiano, seguito da un terzo posto in discesa. Vuol dire solo una cosa: la forma è delle migliori, tanto da lasciar pensare che davvero si possa continua a vincere. Ora, però, arriva la Streif, il sogno e allo stesso tempo l’incubo, di ogni campione. Le premesse sono delle migliori, visto che alla due prove cronometrate in Austria ha fatto segnare per ben due volte il miglior tempo. Potrebbero essere i primi passi verso la storia, anche perché la fiducia non manca per un successo che all’Italia manca da ben sette anni.🔗 Leggi su Sportface.it

SuperG Wengen 2026 in DIRETTA: si parte alle 12.30, Odermatt favorito, l'Italia sogna con Franzoni

Prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: subito la Streif per Paris e Franzoni

