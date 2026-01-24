Sci impresa storica di Giovanni Franzoni | l' azzurro ha vinto sulla mitica Streif di Kitzbuehel

Giovanni Franzoni, atleta italiano, ha conquistato una delle più prestigiose discese libere al mondo, sulla celebre pista Streif di Kitzbuehel. Questa vittoria rappresenta un importante risultato per l’impresa storica dello sport italiano, confermando la competitività e la tradizione nel settore dello sci alpino. Un traguardo che sottolinea l’impegno e la dedizione dell’atleta, contribuendo a rafforzare la reputazione dell’Italia nelle competizioni internazionali.

Impresa dell’azzurro Giovanni Franzoni che ha vinto sulla Streif di Kitzbuehel la più prestigiosa discesa libera del mondo. E’ la seconda vittoria in coppa del mondo del bresciano di 24 anni dopo il successo di una settimana nel superG di Wengen. Franzoni, col tempo di 1.52.31, precede sul podio lo svizzero Marco Odermatt (1.52.38) e il francese Maxence Muzaton (1.52.70) che sceso col pettorale 29 ha tolto il terzo posto a Florian Schieder (1.52.98). Poi tra i migliori azzurri - con una grande prova di squadra alla vigila delle Olimpiadi - ci sono Dominik Paris settimo e Mattia Casse undicesimo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

