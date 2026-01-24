franzoni trionfa a kitzbuehel odermatt battuto sulla mitica streif

Giovanni Franzoni si impone nella discesa di Kitzbuehel, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. La prova, disputata sulla storica pista della Streif, ha visto il successo del giovane sciatore italiano, che supera in classifica Odermatt. Un risultato importante nel contesto della stagione, che conferma la crescita di Franzoni nel circuito internazionale.

KITZBUEHEL (AUSTRIA) - Giovanni Franzoni vince la discesa di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. 1'52"31 il tempo sulla mitica Streif del 24enne di Manerba del Garda, che precede di soli 0"07 il leader della generale, lo svizzero Marco Odermatt. Per il 25enne bresciano delle Fiamme Gialle si tratta del secondo successo in otto giorni dopo il superG conquistato a Wengen. "So che la discesa che ho fatto è difficile da replicare. Ho seguito il piano che mi ero fatto in allenamento: nonostante non mi sentissi completamente in confidenza con il tracciato, ero comunque veloce in diversi tratti della pista. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Sci, impresa storica di Giovanni Franzoni: l'azzurro ha vinto sulla mitica Streif di KitzbuehelGiovanni Franzoni, atleta italiano, ha conquistato una delle più prestigiose discese libere al mondo, sulla celebre pista Streif di Kitzbuehel.

