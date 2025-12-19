Giovanni Franzoni si commuove | Qualcuno ha guardato da lassù Complimenti da Tomba? Tanta roba

Giovanni Franzoni emozionato sul podio, riflette sulla sua performance nel superG della Val Gardena, una tappa importante della Coppa del Mondo di sci alpino. Un risultato che riempie di orgoglio e gratitudine, con l’auspicio che qualche forza superiore abbia vegliato su di lui. La sua conquista di un terzo posto testimonia talento e determinazione, lasciando intravedere un promettente futuro nel circuito internazionale.

Giovanni Franzoni ha conquistato un pregevole terzo posto nel superG della Val Gardena, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Si tratta del primo podio in carriera per il nostro portacolori, che nel corso della carriera non era mai riuscito ad andare oltre l'ottava piazza in un appuntamento del massimo circuito internazionale itinerante. Sceso con il pettorale numero 16, ha chiuso a 15 centesimi dallo svizzero Marco Odermatt e ha poi subito la beffa da parte del ceco Jan Zabystran, capace di imporsi a sorpresa con il pettorale numero 29 davanti al fuoriclasse elvetico e al promettente alfiere del movimento tricolore. Giovanni Franzoni gesto nobile: il primo pensiero è andato all'amico Matteo Franzoso - Matteo Franzoso ci ha lasciato lo scorso 15 settembre: una brutta caduta durante un allenamento in Cile, con conseguente trauma cranico ed edema ...

Oltre a Domme sul podio, Florian Schieder 6°, Mattia Casse 7°, Giovanni Franzoni 8°, Christof Innerhofer 11° e Benjamin Alliod 14°! - facebook.com facebook

