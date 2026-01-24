Una frana ha colpito il campeggio Beachside in Nuova Zelanda, provocando numerosi interventi di soccorso. Tra le vittime si trova Sharon Maccanico, 15 anni, originaria di Avellino e nota campionessa internazionale di Hip hop. Le ricerche sono attualmente interrotte, mentre le autorità continuano a lavorare per chiarire l’accaduto e identificare eventuali sopravvissuti.

Sharon Maccanico, ragazza 15 enne originaria di Avellino e campionessa internazionale di Hip hop, sarebbe tra le vittime della frana che ha travolto il campeggio Beachside a Mount Maunganui in Nuova Zelanda. A farlo sapere è stato il Pak uranga College in una nota social nella notte. La Farnesina al momento non conferma il decesso ma spiega che sono state interrotte le ricerche. Il funzionario Vicario dell'ambasciata si è recato sul luogo dell'evento per fornire ogni assistenza e supporto ai genitori di Sharon Caterina Maccanico. Per quanto concerne le ricerche, le locali Autorità di polizia hanno riferito che non vi sarebbe ormai possibilità di trovare in vita alcuno dei dispersi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Frana in Nuova Zelanda, Sharon Maccanico originaria di Avellino tra le vittime: «Ricerche interrotte»

Sharon Maccanico, 15enne di Avellino, tra le vittime della frana in Nuova ZelandaSharon Maccanico, una ragazza di 15 anni di Avellino, è tra le vittime della frana che ha colpito un campeggio in Nuova Zelanda.

Frana in Nuova Zelanda: dispersa la 15enne italiana Sharon Maccanico, veglia di preghiera ad AvellinoUna frana nel Monte Maunganui, nell’Isola del Nord della Nuova Zelanda, ha coinvolto una zona frequentata da escursionisti, causando la scomparsa di una 15enne italiana, Sharon Maccanico.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Nuova Zelanda, frana su un campeggio: decine di dispersi, tra cui bambini; Frana travolge un campeggio in Nuova Zelanda: persone sepolte e bambini tra i dispersi; Frane in Nuova Zelanda, almeno due morti. Un testimone: Sto ancora tremando; Frana in Nuova Zelanda, la speranza per Sharon: Picarelli prega per la giovane dispersa.

Finite le speranze per Sharon, dispersa nella frana in Nuova ZelandaAVELLINO- Nella notte si sono purtroppo infrante le speranze di poter avere un epilogo positivo per Sharon Maccanico, 15 anni, avellinese tra i dispersi della frana in Nuova Zelanda. Nelle scorse ore ... irpinianews.it

Sharon Maccanico: cos’è successo davvero durante la frana in Nuova Zelanda? Paura per la quindicenne di Avellino, Picarelli in tensioneSharon Maccanico, una ragazza di 15 anni originaria di Avellino e campionessa internazionale di hip hop, figura tra le vittime della frana che ha colpito il campeggio Beachside a Mount Maunganui, in N ... alphabetcity.it

Frana in Nuova Zelanda, tra le vittime anche la 15enne di Avellino Sharon Maccanico - https://nap.li/E6G8 - facebook.com facebook

Frana su un campeggio in Nuova Zelanda, vittime e bambini tra i dispersi: “Persone correvano e urlavano” x.com