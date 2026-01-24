Focus sul Donbass ad Abu Dhabi si tratta sul futuro dell’Ucraina

Ad Abu Dhabi, le delegazioni di Russia, Ucraina e Stati Uniti hanno iniziato le trattative sul futuro dell’Ucraina, concentrandosi su questioni di stabilità e sicurezza. Il primo giorno di incontri si è svolto senza sviluppi sorprendenti, aprendo una fase di dialogo volto a trovare soluzioni pacifiche per la regione del Donbass e promuovere una stabilità duratura.

Quattro anni di guerra Il primo giorno del trilaterale che per la prima volta riunisce Usa e belligeranti non dà svolte. Al centro finanziamenti e territori Quattro anni di guerra Il primo giorno del trilaterale che per la prima volta riunisce Usa e belligeranti non dà svolte. Al centro finanziamenti e territori Il primo giorno di colloqui ad Abu Dhabi tra le delegazioni di Russia, Ucraina e Stati uniti si è concluso senza colpi di scena. E non è detto che oggi arriverà la svolta. Al centro delle trattative, come sempre, la questione territoriale, in altri termini: il futuro del Donbass. Oggi si continuerà a parlare di quel 20% della regione che manca ai russi per completare la “liberazione” delle due regioni per le quali si combatte dal 2014 e che fu, almeno nelle parole di Vladimir Putin, uno dei motivi scatenanti dell’invasione. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

