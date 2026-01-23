A Abu Dhabi sono iniziati i colloqui tra Ucraina, Russia e Stati Uniti, con focus sul Donbass. L’incontro trilaterale mira a favorire un dialogo diretto tra le parti coinvolte, in un contesto di tensione internazionale. La riunione rappresenta un momento importante per valutare possibili iniziative di de-escalation e trovare percorsi di dialogo nel difficile scenario del conflitto.

I colloqui tra Ucraina, Russia e Stati Uniti ad Abu Dhabi sono già iniziati: a riportare la notizia è Sky News. Non si sa ancora se ucraini e russi si trovano nella stessa stanza. Quello che però sembra certa quale sarà la chiave dei colloqui, secondo il presidente ucraino Zelensky: “La questione del Donbass è fondamentale. Sarà discussa, così come lo sarà il modo in cui le tre parti la vedranno”. Il leader di Kiev ha parlato ai giornalisti attraverso un messaggio vocale, come riportano i media internazionali. E parlando dei colloqui di Abu Dhabi, Zelensky ha affermato che “in ogni caso, è un passo avanti, si spera verso la fine della guerra, ma possono succedere cose diverse. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Al via ad Abu Dhabi l’incontro trilaterale tra Usa, Ucraina e Russia. Riflettori puntati sul Donbass

Ucraina-Russia-Usa, riflettori puntati su vertice Abu Dhabi: negoziati per stop guerra tra Mosca e Kiev

Ucraina, si cerca la pace a tutti i costi: oggi il trilaterale con Russia e Usa ad Abu Dhabi

