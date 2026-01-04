Attacco degli Stati Uniti al Venezuela Gori | Grave violazione del diritto internazionale

L’attacco degli Stati Uniti al Venezuela ha suscitato diverse reazioni tra politici e personalità di Bergamo. Gori ha definito l’evento come una grave violazione del diritto internazionale, evidenziando l’importanza di un dialogo pacifico e rispettoso delle norme internazionali. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla politica estera e le sue implicazioni, coinvolgendo la comunità locale in una riflessione condivisa sulla tutela della pace e della sovranità.

L’attacco degli Stati Uniti al Venezuela ha colpito l’opinione pubblica. Diversi politici bergamaschi ma anche personalità del mondo sociale e culturale di Bergamo nelle scorse ore hanato quanto accaduto scrivendo post sui social. Su X l’europarlamentare bergamasco Giorgio Gori scrive: “C’erano moltissime ragioni per auspicare la fine del regime sanguinario di #Maduro in #Venezuela. L’attacco ordinato da #Trump è però una grave violazione del diritto internazionale, che rischia di legittimarne altre – dall’#Ucraina a #Taiwan. Il mondo non ha nulla da guadagnare dall’affermazione del diritto del più forte”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Venezuela, attacco degli Stati Uniti su Caracas, Trump: “Maduro e la moglie sono stati catturati” Leggi anche: Venezuela, Schlein sente Tajani e Conte tuona: “È violazione del diritto internazionale” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Gli Stati Uniti hanno attaccato il Venezuela e catturato Nicolás Maduro che ora è a bordo della nave militare Iwo Jima; Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; Usa-Venezuela, le reazioni. Mosca: «Violato diritto internazionale». Ue: «Sosteniamo transizione pacifica e democratica»; Perché gli Usa hanno attaccato il Venezuela? Dai narcos al petrolio, ecco le cause. Venezuela, attacco americano a Caracas. Trump: “Abbiamo catturato Maduro e la moglie”. Forti esplosioni e aerei a bassa quota: “Colpite basi militari” - Nelle scorse settimane Trump aveva evocato la possibilità di attacchi terrestri contro il Venezuela in nome di una “guerra ai cartelli della droga” e aveva ... tpi.it

