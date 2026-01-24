A Firenze, un uomo senza dimora, noto per frequentare la mensa della Caritas di via Baracca, è stato trovato senza vita questa mattina, 24 gennaio 2026. La scoperta è stata fatta dagli operatori della stessa mensa. Paulesu ha commentato la situazione, sottolineando la fragilità della persona e la tristezza per questa perdita. L’evento solleva ancora una volta l’attenzione sulla condizione dei senza dimora in città.

FIRENZE – Un senzatetto, persona fragile che frequentava la mensa Caritas di via Baracca, a Firenze, è stato ritrovato morto stamattina, 24 gennaio 2026, dagli stessi operatori Caritas. Sono stati immediatamente avvisati i suoi familiari. La notizia della scomparsa è stata resa nota dall’assessore al Welfare del Comune, Nicola Paulesu. “Tutta la comunità dei nostri servizi è colpita da questo evento e dalla scomparsa avvenuta questa mattina nei pressi della mensa Caritas di una persona senza dimora: ci addolora molto. Lo monitoravamo da tempo. Era una persona molto fragile – ha detto Paulesu – L’uomo era conosciuto dagli operatori Caritas della mensa di via Baracca e, lo scorso gennaio, con le Unità di Strada, era stato accompagnato al progetto di accoglienza invernale, dove era rimasto soltanto una notte. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze: senzatetto trovato morto vicino alla mensa della Caritas. Paulesu: “Addolorati, era molto fragile”

