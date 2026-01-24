Firenze la posa della passerella pedonale su Ponte al Pino

A Firenze, è stata avviata la posa della passerella pedonale su Ponte al Pino, un intervento che ha comportato la temporanea chiusura del traffico veicolare e ferroviario, con ripercussioni anche sulla circolazione dell’Alta Velocità. Questa operazione mira a migliorare la sicurezza e la fruibilità dell’area, rispettando le esigenze di mobilità e interventi infrastrutturali in corso nella zona.

Un momento dell'installazione del passaggio pedonale sul ponte. Proprio per questo intervento è stato chiuso il traffico veicolare e ferroviario, con ripercussioni per l'Alta Velocità. Sul Ponte di Brivio si prospetta un progetto di riqualificazione che prevede l'installazione di una passerella pedonale. A Firenze, i treni saranno sospesi per 24 ore tra le 15 di sabato 24 e le 15 di domenica 25 gennaio a causa dei lavori al cavalcavia di Ponte al Pino. Proseguono i lavori su Ponte al Pino e arriva il momento della posa della passerella pedonale provvisoria da parte di Rete Ferroviaria Italiana. Il cavalcavia sarà così chiuso al transito dalle 20 di venerdì 23 alle 5 di lunedì 26 gennaio: i veicoli dovranno utilizzare il cavalcavia delle Cure o quello di piazza della Libertà. Il sopralluogo è poi proseguito in direzione Bagno a Ripoli, dove hanno raggiunto il deposito officina attiguo al parcheggio P2 ed infine al parcheggio P1, adiacente al P2 ed accessibile da viale.

