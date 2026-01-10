Treni Alta Velocità Italia divisa in due per i lavori al Ponte al Pino | 24 e 25 gennaio ecco cosa succede

Tra il 24 e il 25 gennaio, i viaggiatori di treni Alta Velocità in Italia potrebbero incontrare disagi a causa dei lavori al Ponte al Pino. Sono previsti cambi di orario, bus sostitutivi e tempi di percorrenza prolungati. È consigliabile verificare lo stato dei collegamenti prima di partire e pianificare eventuali modifiche al proprio viaggio.

Firenze, 10 gennaio 2026 – Chi deve prendere un treno Alta Velocità tra sabato 24 e domenica 25 gennaio deve considerare che molto probabilmente andrà incontro a disagi, cambi forzati, autobus sostitutivi e tempi di percorrenza più lunghi. Il motivo? I lavori a Ponte al Pino. Facciamo chiarezza. Dalle 15 di sabato 24 gennaio alle 15 di domenica 25 gennaio 2026, la circolazione ferroviaria nazionale si troverà divisa in due a Firenze per consentire l'avvio delle operazioni di sostituzione del cavalcavia di Ponte al Pino. Per questo motivo Rfi ha preparato un piano di circolazione sostitutivo.

