Treni | ritardi nel weekend per alta velocità Intercity e regionali Cosa succede coi lavori al ponte al Pino

Durante il weekend si registreranno ritardi e variazioni sulla rete ferroviaria italiana, in particolare per l’alta velocità, gli Intercity e i treni regionali. Questa situazione è dovuta ai lavori di manutenzione sul ponte al Pino a Firenze, che comporteranno modifiche agli orari e alcune cancellazioni. Nessuno sciopero è previsto, ma si consiglia di verificare gli aggiornamenti prima di partire.

Si annuncia un weekend complesso sul fronte degli spostamenti in treno. Nessuno sciopero, lo diciamo subito, ma per alcuni lavori a un cavalcavia ferroviario a Firenze la circolazione di treni regionali e dell'alta velocità sarà modificata con variazioni di orario e anche cancellazioni. In.🔗 Leggi su Today.it

Treni Alta Velocità, Italia divisa in due per i lavori al Ponte al Pino: 24 e 25 gennaio, ecco cosa succedeTra il 24 e il 25 gennaio, i viaggiatori di treni Alta Velocità in Italia potrebbero incontrare disagi a causa dei lavori al Ponte al Pino.

Lavori a Ponte al Pino, nuovi divieti e chiusure. Cosa cambia per i treni dell'Alta VelocitàA Ponte al Pino sono in corso lavori per la sostituzione del ponte, gestiti da Rete Ferroviaria Italiana.

Ferrovie, lavori a Firenze: nel weekend del 24 e 25 gennaio 2026 modifiche e cancellazioni sulla circolazione dei treniNel nodo fiorentino il traffico su binari sarà sospeso dalle ore 15 di sabato 24 alle ore 15 di domenica 25 per consentire l'avvio dei lavori di sostituzione del cavalcaferrovia stradale Ponte al ... tpi.it

Ritardi e bus sostitutiviLeggi su Sky TG24 l'articolo Treni, Italia divisa in due per lavori a Firenze: previsti ritardi e bus sostitutivi ... tg24.sky.it

#Guasto, questa mattina, alla stazione ferroviaria del #Terminal1 di #Malpensa: #treni cancellati e ritardi - facebook.com facebook

#Treni | Linea #Bari - #Taranto Circolazione sospesa tra Acquaviva e Gioia del Colle per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria Investimento di una persona Possibili ritardi per i treni Regionali @Emergenza24 | #Puglia | #Luceverde x.com