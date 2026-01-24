Il Cagliari ottiene una vittoria importante in chiave salvezza, battendo 2-1 la Fiorentina al ‘Franchi’ nella 22ª giornata di Serie A. Con questa vittoria, i sardi salgono all’undicesimo posto con 25 punti, mantenendo un margine di sicurezza di otto punti sulla zona retrocessione. Un risultato che può rappresentare un passo avanti nella lotta per la permanenza nella massima serie.

Vittoria fondamentale in chiave salvezza per il Cagliari, che batte 2-1 al ‘Franchi’ la Fiorentina nel match valido per la 22esima giornata di Serie A e balza all’undicesimo posto in classifica, a quota 25 punti, momentaneamente a +8 sulla zona retrocessione. Kilicsoy sblocca il risultato con un colpo di testa al 31? su cross di Palestra, che nella ripresa si mette in proprio e firma in avvio, al 2?, il raddoppio con un diagonale vincente. I toscani tornano sotto nel quarto d’ora finale con la zampata di Brescianini da due passi al 29? su cross basso di Dodo, ma il risultato non cambia più. Dopo quattro risultati utili consecutivi i viola cadono di nuovo e restano in zona retrocessione, a 17 punti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Fiorentina-Cagliari 1-2, tre punti fondamentali per i sardi

Atalanta Cagliari, Pisacane: «La vittoria contro la Roma ci ha dato tre punti fondamentali. Su Folorunsho dico una cosa»In vista della sfida tra Atalanta e Cagliari, il tecnico rossoblù Pisacane ha commentato l'importanza della vittoria contro la Roma e ha anticipato le sfide future, sottolineando l'importanza dei tre punti e condividendo alcune considerazioni su Folorunsho.

Leggi anche: Milinkovic-Savic pronto a sfidare la Juve: «I tre punti sono i tre punti». L’annuncio del portiere dopo Napoli Cagliari di Coppa Italia

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Fiorentina-Napoli 1-3: gol e highlights | Serie A

Argomenti discussi: Colpo Cagliari: al Franchi la Fiorentina cade 2-1; Fiorentina-Cagliari, in palio punti salvezza; Serie A: sabato in campo alle 18 Fiorentina-Cagliari DIRETTA Probabili formazioni; Pronostico Fiorentina-Cagliari: analisi, quote e consigli.

Fiorentina-Cagliari 1-2 pagelle: la sveglia viola suona tardi, Palestra fa piangere Vanoli. L'assenza di Kean è un gialloSerie A 2025-26, 22a giornata, Fiorentina-Cagliari, 1-2, i top e flop: Palestra gol ed assist, bene Kilicsoy che sblocca la gara. Bocciati Pongracic, Solomon e Gosens per i viola, si salva Brescianini ... sport.virgilio.it

SERIE A - Fiorentina-Cagliari 1-2: i viola tornano a smarrirsi. Al Franchi i sardi passano con le reti di Kiliçsoy e Palestra. Brescianini non bastaSERIE A - La Fiorentina torna a smarrirsi. E lo fa alla prima partita senza il presidente Rocco Commisso (ricordato ancora con un minuto di silenzio) ... eurosport.it

Serie A. Fiorentina-Cagliari 1-2: la Viola lascia a casa 3 punti preziosissimi in chiave salvezza. Como-Torino 6-0 Ieri Inter-Pisa 6-2 Domani i big match Juventus-Napoli e Roma-Milan Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/202 - facebook.com facebook