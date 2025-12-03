Milinkovic-Savic pronto a sfidare la Juve | I tre punti sono i tre punti L’annuncio del portiere dopo Napoli Cagliari di Coppa Italia

Milinkovic-Savic archivia la Coppa Italia e lancia la sfida: il passato granata non conta, focus totale sul big match in programma questa domenica. Il Napoli si avvicina al big match di sabato sera contro la Juventus con il morale alto, frutto di una qualificazione ai quarti di Coppa Italia strappata con le unghie e con i denti contro il Cagliari. La serata del ‘Maradona’ è stata lunga e vibrante, conclusasi solo dopo un’interminabile serie di calci di rigore che ha visto tra i protagonisti assoluti anche il portiere azzurro, Vanja Milinkovic-Savic. L’estremo difensore serbo non si è limitato a parare, ma si è presentato sul dischetto trasformando una “fucilata” che ha contribuito al passaggio del turno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Milinkovic-Savic pronto a sfidare la Juve: «I tre punti sono i tre punti». L’annuncio del portiere dopo Napoli Cagliari di Coppa Italia

Contenuti che potrebbero interessarti

Milinkovic Savic: «Non mi alleno a tirare i rigori, ma il mio era più bello di quello di Buongiorno» Vanja a Mediaset: «10 rigori non li avevo mai vissuti ed è una cosa strana». https://www.ilnapolista.it/2025/12/milinkovic-savic-non-mi-alleno-a-tirare-i-rigori-ma-il- - facebook.com Vai su Facebook

-: un leone in ?g?a?b?b?i?a? ? tribuna Incontenibile all'errore di Cristante e ai passaggi sbagliati, poi reagisce così al salvataggio di Milinkovic-Savic @DavideBernardi6 BordoCam #RomaNapoli è disponibile ora su #DAZN! #Ga Vai su X

Milinkovic Savic sempre più decisivo, la sua parata vale 3 punti - Savic ci ha tenuto a ringraziare la squadra. Come scrive internapoli.it

Iezzo: “Mi dispiace per Meret, ma in questo calcio Milinkovic-Savic è un’arma in più” - Nel corso di 'Caffé Napoli' sulle frequenze di Radio TuttoNapoli, l'ex numero uno del Napoli Gennaro Iezzo ha parlato dei portieri azzurri. Segnala tuttonapoli.net

Milinkovic-Savic può svincolarsi come parametro zero a giugno: Juve e Inter alla finestra - Hilal e legato al club saudita fino al 2026, starebbe riflettendo sulla possibilità di ... Come scrive it.blastingnews.com

Ct Serbia: 'Milinkovic-Savic non è pronto per la nazionale' - Savic, centrocampista della Lazio nelle ultime amichevoli: "Ha un futuro assicurato nel nostro calcio, ha fatto molto ... Secondo calciomercato.com

Milinkovic-Savic: "Interesse del Napoli a marzo. Non mi sento secondo, a Conte non potevo dire no" - Il fatto che il Napoli giochi la Champions ha inciso molto sulla mia scelta. Come scrive corrieredellosport.it

Milinkovic-Savic torna in Serie A dopo 3 anni: firma a zero - Il centrocampo resta un argomento di attualità per una big di Serie A che guarda al futuro anche con ritorno in Italia di Milinkovic- Da diregiovani.it