Fiorentina-Cagliari 1-2 Kilicsoy e Palestra stendono la Viola

Nel match della 22ª giornata di Serie A, il Cagliari ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro la Fiorentina al Franchi. La squadra di Pisacane, grazie a Kilicsoy e Palestra, ha superato i padroni di casa, consolidando la propria posizione in classifica. La sfida si è rivelata decisiva nella corsa alla salvezza, con il Cagliari che continua a mostrare una buona forma nelle ultime partite.

(Adnkronos) – Cagliari corsaro a Firenze. Oggi, sabato 24 gennaio, la squadra di Pisacane si impone al Franchi sui viola 2-1 nella sfida salvezza valida per la 22esima giornata di Serie A e trova la seconda vittoria consecutiva. Grazie a questo importante successo esterno i sardi si portano a 25 punti e si allontanano dalla zona pericolosa dove resta la Viola, a 17 punti, che cade dopo quattro risultati positivi Buona gara giocata sulle ripartenze del Cagliari che va a segno al 31' con Kiliçsoy e al 47' con Palestra, al primo gol in Serie A. Non basta ai viola la rete di Brescianini al 74', nonostante alcune buone occasioni respinte da Caprile.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

