Cagliari corsaro al Franchi | Kilicsoy e Palestra gelano la Fiorentina

Il Cagliari ottiene una vittoria importante sul campo della Fiorentina, vincendo 2-1 al Franchi. La squadra sarda ha mostrato solidità e determinazione, sfruttando le occasioni e mantenendo alta la concentrazione. La Fiorentina, invece, ha incontrato difficoltà difensive e non è riuscita a ribaltare il risultato nel finale. Un risultato che influisce sulla classifica e sottolinea l’equilibrio della Serie A in questa fase della stagione.

FIRENZE – Il Cagliari espugna il Franchi con una prova di grande cinismo e resistenza. La Fiorentina cade in casa per 1-2, pagando a caro prezzo le disattenzioni difensive e sbattendo contro un finale nervoso e spezzettato. L’avvio illude i padroni di casa. I viola dominano il possesso palla e ci provano subito con Gudmundsson, molto attivo. La squadra di Vanoli tiene il pallino, ma alla mezz’ora arriva la doccia fredda. Ripartenza perfetta dei sardi: Palestra crossa, Kilicsoy svetta di testa e batte De Gea per lo 0-1. La Fiorentina accusa il colpo e rischia ancora sui contropiedi ospiti. La ripresa inizia nel peggiore dei modi.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Cagliari corsaro a Torino, Kilicsoy piega i granata Leggi anche: La Fiorentina cade col Cagliari nel giorno in cui il Franchi ricorda Commisso: decisivo un super Palestra Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Al Franchi arriva il Cagliari, il CorFio: I viola cercano la seconda vittoria consecutivaUna vittoria non basta per rendere omaggio a Rocco: ci vuole qualcosa di più sostanziale. La Fiorentina deve affrontare il Cagliari con il giusto atteggiamento, perché questa ... firenzeviola.it Cagliari corsaro fa suo lo scontro salvezza contro la Fiorentina: termina 1-2 la gara del FranchiDopo un mese e mezzo la Fiorentina torna a perdere in casa e lo fa in uno scontro diretto contro il Cagliari, che si impone 1-2 al Franchi. I sardi sono. tuttomercatoweb.com La formazione del presidente Fofi conquista un punto nella sfida casalinga contro i giallorossi (2-2), ottiene il terzo risultato utile di fila e viene raggiunta in vetta alla graduatoria dal Real Castel Fontana, corsaro in scioltezza nella tana della Città di Cagliari. Le - facebook.com facebook Basket Il Cus #Cagliari bissa il bel successo contro Umbertide e passa in Veneto contro Treviso x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.