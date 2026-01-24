Cagliari corsaro al Franchi | Kilicsoy e Palestra gelano la Fiorentina

Da corrieretoscano.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Cagliari ottiene una vittoria importante sul campo della Fiorentina, vincendo 2-1 al Franchi. La squadra sarda ha mostrato solidità e determinazione, sfruttando le occasioni e mantenendo alta la concentrazione. La Fiorentina, invece, ha incontrato difficoltà difensive e non è riuscita a ribaltare il risultato nel finale. Un risultato che influisce sulla classifica e sottolinea l’equilibrio della Serie A in questa fase della stagione.

FIRENZE – Il Cagliari espugna il Franchi con una prova di grande cinismo e resistenza. La Fiorentina cade in casa per 1-2, pagando a caro prezzo le disattenzioni difensive e sbattendo contro un finale nervoso e spezzettato. L’avvio illude i padroni di casa. I viola dominano il possesso palla e ci provano subito con Gudmundsson, molto attivo. La squadra di Vanoli tiene il pallino, ma alla mezz’ora arriva la doccia fredda. Ripartenza perfetta dei sardi: Palestra crossa, Kilicsoy svetta di testa e batte De Gea per lo 0-1. La Fiorentina accusa il colpo e rischia ancora sui contropiedi ospiti. La ripresa inizia nel peggiore dei modi.🔗 Leggi su Corrieretoscano.itImmagine generica

Leggi anche: Cagliari corsaro a Torino, Kilicsoy piega i granata

Leggi anche: La Fiorentina cade col Cagliari nel giorno in cui il Franchi ricorda Commisso: decisivo un super Palestra

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

cagliari corsaro al franchiAl Franchi arriva il Cagliari, il CorFio: I viola cercano la seconda vittoria consecutivaUna vittoria non basta per rendere omaggio a Rocco: ci vuole qualcosa di più sostanziale. La Fiorentina deve affrontare il Cagliari con il giusto atteggiamento, perché questa ... firenzeviola.it

cagliari corsaro al franchiCagliari corsaro fa suo lo scontro salvezza contro la Fiorentina: termina 1-2 la gara del FranchiDopo un mese e mezzo la Fiorentina torna a perdere in casa e lo fa in uno scontro diretto contro il Cagliari, che si impone 1-2 al Franchi. I sardi sono. tuttomercatoweb.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.