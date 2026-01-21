In manette un truffatore Si era finto un carabiniere

Un uomo di 43 anni, già noto alle autorità per precedenti truffe, è stato arrestato dopo aver finto di essere un carabiniere per commettere una truffa. Il soggetto, pluripregiudicato e recentemente sottoposto agli arresti domiciliari, aveva ideato un inganno volto a ingannare le sue vittime. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di fermare l’uomo e di mettere fine alla sua condotta illecita.

Si è finto un carabiniere per mettere a segno una truffa ben architettata: in manette un 43enne italiano, pluripregiudicato e arrestato altre due volte per truffa agli anziani e sottoposto agli arresti domiciliari fino allo scorso marzo. A fermarlo in flagranza, gli agenti della Squadra mobile, dopo che l'uomo aveva messo a segno una truffa ai danni di una donna di 58 anni e aveva tentato di fare lo stesso, senza riuscirci, a danno di un signore di 70 anni. Lo scorso giovedì mattina, gli investigatori hanno notato l'uomo che, con fare sospetto, si aggirava attorno a un condominio di via Procaccini, in Bolognina.

