finisce al secondo turno la cosa di errani e paolini nel doppio agli australian opem

Sara Errani e Jasmine Paolini sono uscite al secondo turno del doppio agli Australian Open, disputato sui campi di Melbourne Park. Il torneo, con un montepremi record di 111,5 milioni di dollari australiani, si sta svolgendo dal 1988. La competizione continua con altri protagonisti in campo, mentre le due tenniste si concentrano sulle prossime sfide della stagione.

Finisce al secondo turno la corsa di Sara Errani e Jasmine Paolini nel tabellone del doppio all’Australian Open (montepremi complessivo record di 111,5 milioni di dollari australiani) che si sta disputando sui campi in cemento di Melbourne Park, che ospita il torneo dal 1988. Nel secondo match sulla ANZ Arena, le azzurre, seconde favorite del seeding (ed individualmente n.3 nel ranking di specialità), hanno ceduto per 3-6 6-3 7-6(8), dopo due ore e 35 minuti di lotta, alle australiane Kimberly Birrell e Talia Gibson, in tabellone grazie ad una wild card. Errani e Paolini, campionesse olimpiche a Parigi 2024 che nel 2025 hanno festeggiato il primo titolo Slam in coppia al Roland Garros, hanno mancato tre match-point nel dodicesimo gioco del set decisivo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

