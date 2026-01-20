Errani Paolini iniziano in scioltezza | comodo esordio in doppio agli Australian Open 2026

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno iniziato con una vittoria il loro percorso agli Australian Open 2026, superando agevolmente le avversarie britannica Maia Lumsden e cinese Tang Qianhui in due set. L’incontro, conclusosi con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e diciannove minuti, ha segnato un buon esordio per le due tenniste italiane nel torneo.

Buona la prima per Sara Errani e Jasmine Paolini. Le azzurre vivono un esordio abbastanza agevole agli Australian Open 2026, superando la coppia composta dalla britannica Maia Lumsden e dalla cinese Tang Qianhui in due set con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e diciannove minuti di gioco. Tutto davvero molto agevole per ErraniPaolini, che ora affronteranno al secondo turno la vincente del match tra le giapponesi KoboriShimizu e le australiane BirrellGibson. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-GASTON DALLE 9.00 Un primo match dunque decisamente semplice per le campionesse olimpiche, che non hanno ottenuto molto quando hanno servito la prima (57% di punti vinti), mentre decisamente meglio con la seconda (65%). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Errani/Paolini iniziano in scioltezza: comodo esordio in doppio agli Australian Open 2026 Leggi anche: LIVE Errani/Paolini-Lumsden/Tang 6-3, 6-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: esordio convincente per le olimpioniche Australian Open 2026, il tabellone di Errani/Paolini nel doppio femminileAll'Australian Open 2026, Sara Errani e Jasmine Paolini affronteranno il torneo di doppio femminile. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. LIVE Errani/Paolini-Lumsden/Tang 6-3, 6-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: vittoria in due set per le azzurre all’esordio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la nostra Diretta LIVE dell'esordio di Errani/Paolini, ma di certo non si chiude la nostra ... oasport.it

BUONA LA PRIMA PER ERRANI E PAOLINI La coppia italiana supera agevolmente il primo turno contro Lumsden/Tang con un netto due a zero. Nel prossimo match aspettano una coppia tra Birrell/Gibson o Kobori/Shimzu #Tennis #AusOpen #AO2026 x.com

Scopriamo il tabellone di Errani e Paolini agli Australian Open - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.