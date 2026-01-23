Australian Open 2026 si ferma al primo turno la corsa di Errani e Vavassori nel doppio misto

All'Australian Open 2026, la coppia italiana Errani e Vavassori si è fermata al primo turno nel doppio misto. La loro partecipazione al torneo si è conclusa in questa fase iniziale, segnando la fine della loro avventura nel doppio misto di questa edizione.

Nel primo turno del tabellone di doppio misto degli Australian Open si ferma subito la corsa della coppia azzurra. Edouard Roger-Vasselin e la tedesca Laura Siegemund piegano la coppia Errani-Vavassori, titolari della testa di serie numero uno, 6-4 6-2 in un’ora e dodici minuti e si qualificano per il secondo turno contro il tandem australiano John PeersOlivia Gadecki. I due azzurri subiscono il break a zero nel terzo gioco sul servizio di Sara Errani, non concretizzano tre opportunità del 3-3 e due del possibile 4-4. Il duo italiano si aggrappa ai turni di battuta per cercare di non perdere contatto, ma nulla può nel decimo gioco quando la puntuale chiusura a rete di Siegemund consegna il 6-4 della prima frazione alla coppia franco-tedesca. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Australian Open 2026, si ferma al primo turno la corsa di Errani e Vavassori nel doppio misto Errani/Vavassori impegnati in doppio misto agli Australian Open 2026: tabellone e avversari, esordio duroSara Errani e Andrea Vavassori rappresentano l’Italia nel doppio misto agli Australian Open 2026. United Cup 2026, il doppio misto Errani/Vavassori riprende forma. E potrebbe risultare decisivoUnited Cup 2026 si avvicina, con il ritorno del doppio misto ErraniVavassori. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Gli Australian Open 2026 si vedranno in tv in chiaro, ma solo due turni: arriva la conferma ufficiale; Tennis, ecco come vedere gli slam in tv dopo l’addio tra Sky ed Eurosport; Gli Australian Open non si vedono in tv: ecco come seguire in streaming il primo Slam dell’anno; Australian Open 2026, Gaston si ritira: Sinner approda al secondo turno. Australian Open, anticipate le partite di Sinner e Musetti: il motivoAnticipate le partite di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, così come quella di Luciano Darderi, agli Australian Open 2026. Il programma della settima giornata dello Slam di Melbourne che inizia nella n ... adnkronos.com Dove vedere Sinner domani agli Australian Open 2026 in streaming, al terzo turno incontra Eliot SpizzirriDopo la vittoria ahimè per ritiro contro Hugo Gaston, Jannik Sinner vola al terzo turno degli Australian Open, primo Slam di stagione che il campione italiano punta a vincere per il terzo anno ... gqitalia.it Pronti per il Day 6 degli Australian Open In campo la nostra Paolini ma anche Alcaraz, Sabalenka, Medvedev e tanti altri: segui i match LIVE su discovery+ - facebook.com facebook Pronti per il Day 6 degli Australian Open In campo la nostra Paolini ma anche Alcaraz, Sabalenka, Medvedev e tanti altri: segui i match LIVE su @discoveryplusIT #Tennis #AusOpen2026 x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.