Accoltellato in centro a San Benedetto 27enne in gravi condizioni Paura per l' escalation di violenza

A San Benedetto, un giovane di 27 anni è stato colpito con un'arma da taglio nel centro cittadino ed è attualmente in condizioni critiche. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra la comunità, segnando un possibile aumento dei casi di violenza in zona. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per chiarire le dinamiche e garantire la sicurezza pubblica.

SAN BENEDETTO - Paura in centro a San Benedetto, dove un ragazzo di 27 anni è stato raggiunto da una coltellata: ora è ricoverato in gravi condizioni. La violenza è scattata questa sera, 23 gennaio, alle 19.20 in piazza Giorgini, quando è stato richiesto l'intervento dei sanitari per il giovane che perdeva sangue dopo il ferimento. La dinamica è al vaglio della Polizia che sta cercando di ricostruire i fatti. E a San Benedetto c'è timore per l'escalation di violenza che sta attanagliando la città: è il terzo episodio grave accaduto dall'inizio dell'anno +++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++

