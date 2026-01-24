A Anguillara Sabazia, la scoperta dei genitori di Carlomagno Torzullo impiccati nel tardo pomeriggio del 24 gennaio 2026 apre nuove riflessioni sulla vicenda. Le autorità ipotizzano un possibile gesto autoinflitto, ma le indagini sono ancora in corso. Questa tragica notizia si inserisce in un contesto di grande attenzione mediatica e pubblica, lasciando aperti numerosi interrogativi sulla ricostruzione dei fatti e le motivazioni alla base di questo episodio.

La cronaca di Anguillara Sabazia si tinge di un ulteriore velo di oscurità con la tragica scoperta avvenuta nel tardo pomeriggio del 24 gennaio 2026. Mentre la comunità locale stava ancora cercando di elaborare l’orrore del femminicidio di Federica Torzullo, ingegnere di 41 anni strappata alla vita con una violenza inaudita, una nuova notizia ha sconvolto l’opinione pubblica. I corpi senza vita di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, genitori di Claudio Carlomagno, l’uomo attualmente in stato di fermo per l’omicidio della moglie, sono stati rinvenuti all’interno della loro abitazione in via Tevere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Femminicidio Torzullo, i genitori di Carlomagno trovati impiccati: ipotesi suicidio

Anguillara, trovati morti impiccati in casa i genitori di Claudio Carlomagno, l'uomo arrestato per il femminicidio della moglie Federica Torzullo: ipotesi suicidioA Anguillara Sabazia, sono stati trovati morti impiccati i genitori di Claudio Carlomagno, arrestato per il femminicidio della moglie Federica Torzullo.

Femminicidio Federica Torzullo, trovati morti in casa i genitori di Claudio Carlomagno: l'ipotesi è suicidioSono stati trovati morti in casa i genitori di Claudio Carlomagno, accusato del femminicidio di Federica Torzullo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Femminicidio Torzullo, la chat e l'ora del delitto: Potrebbe averla uccisa prima dell'alba; Femminicidio Federica Torzullo, le bugie di Claudio Carlomagno al figlio sulla scomparsa della madre; Federica Torzullo, parlano i genitori della donna scomparsa: Si è sempre fatta sentire, mai un allontanamento. Chi ha visto, parli; Federica Torzullo, si cerca l'arma del delitto in un canale sulla Braccianese.

Femminicidio Federica Torzullo: trovati morti i genitori del maritoDrammatico aggiornamento nel caso dell'omicidio di Federica Torzullo: si sono suicidati i genitori dell'uomo accusato di omicidio ... notizie.it

Femminicidio Federica Torzullo, morti i genitori di Carlomagno: ipotesi suicidioTrovati morti i genitori di Claudio Carlomagno. Nella casa di Anguillara sono arrivati i carabinieri: ipotesi suicidio ... fanpage.it

Femminicidio di Federica Torzullo, i genitori del reo confesso Carlomagno trovati impiccati nella loro casa Nei giorni scorsi l’uomo ha ammesso di aver ucciso la moglie - facebook.com facebook

Durante la discussione sul femminicidio di Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara Sabazia dal marito, un commento dell’ospite in studio ha scatenato un acceso botta e risposta che ha gelato l’atmosfera. #Ore14 x.com