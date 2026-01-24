Femminicidio Federica Torzullo trovati morti i genitori del marito Carlomagno

Federica Torzullo e i genitori del marito, Carlomagno, sono stati trovati morti in circostanze che stanno emergendo dalle indagini. La richiesta di intervento è partita dalla zia, che non riusciva a contattare i familiari. I carabinieri hanno scoperto i corpi impiccati, aprendo un caso di grande attenzione pubblica e investigativa.

Sono stati trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno, l’uomo arrestato per l’omicidio della moglie Federica Torzullo ad Angullara (Roma). Secondo quanto si apprende, i corpi dei due coniugi sono stati trovati nella loro abitazione. Sul posto i Carabinieri. Al momento si ipotizza un suicidio. E’ stata la zia di Claudio Carlomagno a dare l’allarme dopo che non riusciva a contattare i genitori del reo confesso per il femminicidio di Federico Torzullo. La donna si è rivolta ai carabinieri che, andati sul posto, hanno trovato i due impiccati. La madre di Carlomagno, Maria Messenio, si era dimessa nei giorni scorsi da assessore alla Sicurezza di Anguillara Sabazia. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Femminicidio Federica Torzullo, trovati morti i genitori del marito Carlomagno Femminicidio Federica Torzullo, trovati morti i genitori del marito Claudio CarlomagnoSono stati rinvenuti i corpi dei genitori di Claudio Carlomagno, l’uomo accusato dell’omicidio di Federica Torzullo ad Anguillara (Roma). Femminicidio Federica Torzullo, trovati impiccati in casa i genitori del marito Claudio CarlomagnoA Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, si è verificata una grave tragedia legata al femminicidio di Federica Torzullo. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Femminicidio Federica Torzullo Trovati morti in casa i genitori di Claudio Carlomagno, il marito. Argomenti discussi: È di Federica Torzullo il corpo trovato nella ditta del marito; Femminicidio Anguillara, pm: Delitto efferato e violento. Marito non risponde al gip; Il femminicidio di Federica Torzullo, il corpo sotterrato; L'autopsia su Federica Torzullo: uccisa con 23 coltellate, aveva provato a difendersi. Femminicidio di Federica Torzullo: trovati impiccati in casa i genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso del delittoIpotesi suicidio per i genitori dell'uomo che ha confessato l'omicidio della moglie. Si indaga su possibili complicità nel delitto. ilfattoquotidiano.it Femminicidio Federica Torzullo: trovati morti i genitori del maritoDrammatico aggiornamento nel caso dell'omicidio di Federica Torzullo: si sono suicidati i genitori dell'uomo accusato di omicidio ... notizie.it Sdegno e irritazione in studio in Rai sul caso del femminicidio di Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara dal marito Claudio Carlomagno - facebook.com facebook Il femminicidio di Federica Torzullo, trovati morti i genitori del marito Claudio Carlomagno. Sul posto i Carabinieri. L'ipotesi del suicidio #ANSA x.com

