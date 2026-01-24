A Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, si è verificata una grave tragedia legata al femminicidio di Federica Torzullo. I genitori del marito di Federica sono stati trovati impiccati in casa, aggiungendo un ulteriore episodio drammatico a una vicenda già segnata dalla perdita della giovane donna. La vicenda solleva ancora una volta il tema della violenza di genere e delle sue conseguenze.

Roma, 24 gennaio 2026 - Tragedia nella tragedia ad Anguillara Sabazia, la località in provincia di Roma dove si è consumato il femminicidio di Federica Torzullo. I genitori del marito Claudio Carlomagno, che ha confessato il delitto e si trova attualmente in carcere, sono stati trovati morti nella loro abitazione. L'ipotesi è quella del suicidio. A quanto si apprende, infatti, i due coniugi erano impiccati al momento del ritrovamento. Sul posto sono presenti i carabinieri e si attende l'arrivo del medico legale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Femminicidio Federica Torzullo, trovati impiccati in casa i genitori del marito Claudio Carlomagno

Leggi anche: Femminicidio di Federica Torzullo: trovati impiccati in casa i genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso del delitto

Femminicidio di Federica Torzullo, trovati impiccati in casa i genitori di Claudio Carlomagno: si sono tolti la vitaNella loro abitazione di Anguillara Sabazia, i genitori di Claudio Carlomagno, Pasquale e Maria Messenio, sono stati trovati deceduti, impiccati.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: È di Federica Torzullo il corpo trovato nella ditta del marito; Femminicidio Anguillara, pm: Delitto efferato e violento. Marito non risponde al gip; Il femminicidio di Federica Torzullo, il corpo sotterrato; Federica Torzullo, si cerca l'arma del delitto in un canale sulla Braccianese.

Femminicidio di Federica Torzullo: trovati impiccati in casa i genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso del delittoIpotesi suicidio per i genitori dell'uomo che ha confessato l'omicidio della moglie. Si indaga su possibili complicità nel delitto. ilfattoquotidiano.it

Femminicidio Federica Torzullo, trovati impiccati in casa i genitori del marito Claudio CarlomagnoRoma, 24 gennaio 2026 - Tragedia nella tragedia ad Anguillara Sabazia, la località in provincia di Roma dove si è consumato il femminicidio di Federica Torzullo. I genitori del marito Claudio Carlomag ... quotidiano.net

Sdegno e irritazione in studio in Rai sul caso del femminicidio di Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara dal marito Claudio Carlomagno - facebook.com facebook

Durante la discussione sul femminicidio di Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara Sabazia dal marito, un commento dell’ospite in studio ha scatenato un acceso botta e risposta che ha gelato l’atmosfera. #Ore14 x.com