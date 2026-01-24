Femminicidio Federica Torzullo trovati morti i genitori del marito Claudio Carlomagno

Sono stati rinvenuti i corpi dei genitori di Claudio Carlomagno, l’uomo accusato dell’omicidio di Federica Torzullo ad Anguillara (Roma). La scoperta si aggiunge alle indagini in corso sull’episodio che ha coinvolto la coppia, sollevando nuove questioni sulla dinamica dei fatti e sulla situazione familiare. La vicenda rimane sotto stretta osservazione delle autorità competenti.

Sono stati trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno, l'uomo arrestato per l'omicidio della moglie Federica Torzullo ad Angullara (Roma). Secondo quanto si apprende, i corpi dei due coniugi sono stati trovati impiccati nella loro abitazione. Sul posto i Carabinieri. In aggiornamento La posizione dei legali della famiglia Torzullo Un vile "omicidio domestico" in cui bisogna contestare l'aggravante dei motivi abietti e il reato di vilipendio di cadavere». Così gli avvocati Nicodemo Gentile e Pierina Manca in qualità di legali dei genitori di Federica Torzullo, la quarantunenne uccisa ad Anguillara (Roma).

